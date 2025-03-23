Во время боев под Суджей был ликвидирован комбат российского батальона 'Курские витязи' и его заместитель. Фото

Украина продолжает "денацификацию" войск РФ, ведущих агрессивную войну против Украины. Во время боев за Суджу в Курской области украинские воины ликвидировали командира российского батальона "Курские витязи" и его заместителя.

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Обоих похоронили в России 21 марта. Также в Курской области ходатайствуют о награждении оккупантов "орденами мужества".

Подтверждение ликвидации командира российского батальона "Курские витязи" Ивана Крутикова (позывной "07") и его заместителя Владимира Артюхова ("Рубеж") появилось в Telegram-канале этого подразделения оккупационной армии. В частности, там сообщалось о похоронах 21 марта обоих ликвидированных: Крутикова – в селе Кизилово Курской области, Артюхова – в самом Курске.

Известно, что ликвидированы оба оккупанта были 12 марта во время боев за Суджу.

В России ожидаемо взялись лепить из ликвидированных захватчиков "героев", которые "не раздумывая ни минуты, пожертвовали собой ради спасения других и героически погибли".

"Они отдали свои жизни за то, чтобы уберечь мир не только для нынешнего поколения нашей страны и всего русского мира, но и для будущего всей планеты. Мы всегда будем гордиться славными сынами Отечества! Наши братья не раздумывая встали на защиту интересов своего родного Курского края", – пишут сослуживцы оккупантов.

В некрологах другие оккупанты придумывают все новые и новые "обстоятельства" "героической гибели" оккупантов. В частности, в "Ассоциации ветеранов СВО" Курской области, где ликвидированный Крутиков был заместителем председателя и где ему и Артюхову требуют вручить "ордена мужества", договорились до того, что командир "Курских витязей" под Суджей принял "стрелковый бой лицом к лицу с врагом", в ходе которого и погиб.

Тем временем в комментариях сами оккупанты пишут, что оба истекли кровью на дороге под Суджей, откуда "братья" не спешили их забрать. Ведущий "лицом к лицу с врагом" стрелковый бой Крутиков при этом почему-то был ранен в спину.

Также российские оккупанты щедро разбрасываются бредовыми заявлениями, что оккупанты якобы "защищают" "всю Россию от нацистской нечисти, убивающей мирных женщин, стариков, детей" – временами пробалтываясь о том, что "герои" и являются той самой "нечистью".

Так, в частности, из российских некрологов известно, что бывший руководитель детского боксерского клуба "Витязь" в Курске Крутиков успел побывать наемником ЧВК "Вагнер", в составе которого ездил убивать украинцев в Украину. После начала же Курской операции Сил обороны он вместе с тренерами его клуба подписал контракт с МО РФ – и якобы поспособствовал тому, чтобы на передовую были брошены практически вчерашние школьники.

"Иван и Владимир – командир и боец отряда "Курские Витязи" были всегда на самых горячих участках вместе с другими штурмовыми подразделениями "Дикой Дивизии Донбасса" (в основе которой лежит российское оккупационное подразделение "Пятнашка", воевавшее на украинском Донбассе задолго до начала полномасштабного вторжения. – Ред.), освобождающими русскую землю!" – пишет один из Z-пабликов.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что украинские Воздушные силы поразили укрытие и личный состав российских войск в Торецке.

Вследствие удара уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА.

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