УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Воздушные силы поразили укрытие и личный состав российских войск в Торецке: уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
840
Воздушные силы поразили укрытие и личный состав российских войск в Торецке: уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА. Видео

Воздушные силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения подразделений 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка ВС РФ. Захватчики находились в тайнике и подвале укрытия во временно оккупированном Торецке на Донетчине.

Видео дня

Операция была проведена в пятницу, 21 марта. Информацию о ней 23 марта официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, место размещения сил российской армии было полностью разрушено.

В частности, в результате ударов Воздушные силы ВСУ уничтожили личный состав оккупационных войск, среди которых десантно-штурмовые группы и операторы беспилотников.

Воздушные силы поразили укрытие и личный состав российских войск в Торецке: уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА. Видео

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что результат поражения еще уточняется, однако уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений ВС РФ на Торецком направлении.

Воздушные силы поразили укрытие и личный состав российских войск в Торецке: уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА. Видео

"Сили обороны Украины готовы действовать решительно, чтобы лишить оккупантов возможности угрожать безопасности украинского народа. До следующего раза, слава Украине!" – говорится в сообщении.

Воздушные силы поразили укрытие и личный состав российских войск в Торецке: уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта Воздушные силы ВСУ также нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в селе Глотово Белгородской области РФ. В результате поражения были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!