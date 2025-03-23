Воздушные силы поразили укрытие и личный состав российских войск в Торецке: уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА. Видео

Воздушные силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения подразделений 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка ВС РФ. Захватчики находились в тайнике и подвале укрытия во временно оккупированном Торецке на Донетчине.

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Операция была проведена в пятницу, 21 марта. Информацию о ней 23 марта официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, место размещения сил российской армии было полностью разрушено.

В частности, в результате ударов Воздушные силы ВСУ уничтожили личный состав оккупационных войск, среди которых десантно-штурмовые группы и операторы беспилотников.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что результат поражения еще уточняется, однако уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений ВС РФ на Торецком направлении.

"Сили обороны Украины готовы действовать решительно, чтобы лишить оккупантов возможности угрожать безопасности украинского народа. До следующего раза, слава Украине!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта Воздушные силы ВСУ также нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в селе Глотово Белгородской области РФ. В результате поражения были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование врага.

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