Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления российского пограничного залога в Глотово Белгородской области РФ. Операции были проведены 21 марта 2025 года.

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Информацию об этом подтвердили в Генштабе ВСУ. В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование.

"Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект противника", – говорится в сообщении Генштаба.

Там подчеркивают, что поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для проведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях.

"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие сил обороны продолжат наносить удары по пунктам управления оккупантов с целью снижения их способности вести агрессивную войну против Украины", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, что в ночь на 22 марта в Самарской области РФ прогремели взрывы. В этот раз целью атаки БПЛА стало предприятие по производству взрывчатых веществ "Промсинтез" в Чапаевске.

Кроме того, в результате атаки Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ на аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области России были повреждены склады с боеприпасами. Кадры со спутника за 21 марта демонстрируют разрушенные здания и воронки, образовавшиеся в результате взрывов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае РФ идет пожар на пункте перевалки нефти "Кавказская". Там взорвались новые резервуары: пламя и черный дым, поднимающиеся над местом пожара, видны издалека.

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