'Царит напряженная атмосфера': агент 'Атеш' разведал 12-й зенитный ракетный полк в Крыму. Фото

В оккупированном Севастополе (Крым, Украина) агент партизанского движения "Атеш" провел разведку территории важного для российских захватчиков военного объекта. Речь идет о 12-м зенитном ракетном полку в составе 31-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск ВКС РФ.

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Telegram-канал "Атеш" сообщил, что получил подробную информацию об основном военном городке 12 ЗРП в Севастополе. "Сейчас в [воинской] части царит напряженная атмосфера из-за последних успешных ударов украинских БПЛА. Там участились проверки, пытаются усилить меры безопасности", – рассказали украинские патриоты.

На вооружении 12 ЗРП страны-агрессора стоят зенитные ракетные комплексы С-400.

"Наш агент собрал данные об охране воинской части, личном составе и транспорте. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины", – заявили представители движения.

Также они призвали жителей ВОТ присоединяться к "Атеш". Для этого можно написать координатору в Telegram по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" информировали, что на временно оккупированной территории Луганской области российские военные пытаются перемещать свою военную технику, скрывая ее от украинских дронов. Активность ВС РФ заметили жители ВОТ в районе села Калмыковка Старобельского района.

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