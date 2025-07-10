Превратили в металлолом: ССО уничтожили редкую инженерную систему дистанционного минирования врага. Видео

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Цель обнаружили во время разведки, после чего без промедлений метко поразили дронами.

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Об этом в четверг, 10 июля, сообщила пресс-служба ССО ВСУ. Также было опубликовано видео поражения вражеской системы вооружения.

По "Земледелию" ударили операторы 8-го полка ССО.

Как отмечается, вражескую систему обнаружили во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений.

"После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цель", – говорится в сообщении.

Что известно о системе "Земледелие"

"Земледелие " – российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ). Предназначена для оперативного создания минных полей на особо опасных направлениях.

"Земледелие" способно минировать территорию на расстоянии от 5 до 15 километров.

Система выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в нужном районе.

"Земледелие" укладывает минные поля любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.