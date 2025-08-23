На Покровском направлении противник 23 раза пытался продвинуться: какая ситуация на фронте

Россия не оставляет намерений оккупировать всю Донецкую область. С начала суток, 23 августа, на Покровском направлении враг пытался продвинуться 23 раза.

Ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00. С начала суток на фронте произошло 71 боевое столкновение.

Кроме того, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Клюсы, Гута-Студенецкая Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Прогресс, Белая Береза Сумской области. Также авиаударам подвер глись Старая Гута, Новая Гута и Бунякино Сумской области.

Ситуация на фронте

– На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды атаковал позиции Сил обороны, бои продолжаются. Также враг нанес 4 авиационных удара, применив при этом 13 управляемых авиабомб, и совершил 82 обстрела, один из которых – из реактивной системы залпового огня. В то же время украинские подразделения осуществили активные действия, имели успех на отдельных участках. На Южно-Слобожанском направлении произошло два боестолкновения.

– На Купянском направлении враг в течение дня три раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Загрызово и в направлении Купянска. Силы обороны успешно отбили две атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

– На Лиманском направлении украинские защитники отбили семь наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Колодязи и в сторону Шандриголово, Дроновки; еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

– На Северском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки, Переездного и Федоровки.

– На Краматорском направлении украинские военные отбили пять атак противника, три боестолкновения продолжаются. Враг атаковал в районе Часова Яра и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

– На Торецком направлении захватчики семь раз шли вперед на позиции наших подразделений в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

– На Покровском направлении в течение дня противник 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверево, Удачное, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое. Два боестолкновения продолжаются.

– На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Ивановки, Запорожского. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

– На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил.

– На Приднепровском направлении две попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

– На других направлениях существенных изменений в обстановке, в настоящее время, не произошло.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Победим! Слава Украине!" – резюмировали ситуацию в Генштабе.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики провели успешную операцию по уничтожению живой силы, автомобилей и боекомплекта армии РФ на временно оккупированной части Луганщины. Взрыв прогремел в Калиновом, результатом которого стала ликвидация группы захватчиков, причастных к военным преступлениям в Буче в начале полномасштабной войны.

По официальным данным, во время этой операции защитники ликвидировали более 90 оккупантов, еще пятерых взяли в плен. Важную роль сыграли операторы FPV-дронов и дронов-бомберов, которые совершили более 400 боевых вылетов и обеспечили поддержку штурмовых действий с воздуха.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 августа было атаковано расположение оккупантов в Новой Каховке и Голой Пристани на левобережье Херсонщины. Предварительно, в результате "хлопка" горели российские блиндажи с БК.

