В Новой Каховке и Голой Пристани прогремели взрывы: сообщают о прилетах по оккупантам. Видео

На левобережной части Херсонщины вночь на пятницу, 22 августа, прогремели взрывы. В оккупированных Новой Каховке и Голой Пристани сообщили о прилетах, войска РФ понесли потери.

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, ночью было атаковано расположение оккупантов в городе Новая Каховка.

Что известно об атаке дронов на левый берег Херсонщины

По словам Андрющенко, последствия – "замечательные", армия России понесла потери.

"Новая Каховка. Сегодня ночью вкусно прилетало по русни. Последствия – замечательные. Русня – что с верхней половиной туловища?" – написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Кроме того, в пророссийских херсонских пабликах ночью писали о попадании дронов в Голой Пристани.

Громко было также в селе Чулаковка Скадовского района.

В сети писали, что на оккупированной части Херсонской области горят российские блиндажи с БК.

"Хорошая ночка была на оккупированной Херсонщине, однозначно", – отметил Петр Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным партизанского движения "Атеш", на Херсонщине оккупанты сжигают свою технику, чтобы саботировать выход на "ноль", также увеличивается количество дезертиров и отказников. Это создает условия для возможного продвижения ВСУ в регионе, заявили в "Атеш".

