На Луганщине ликвидирована группа оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче: ГУР раскрыло подробности. Видео

Украинские разведчики провели успешную операцию по уничтожению живой силы, автомобилей и боекомплекта армии РФ на временно оккупированной части Луганщины. Взрыв прогремел в Калиновом, результатом которого стала ликвидация группы захватчиков, причастных к военным преступлениям в Буче в начале полномасштабной войны.

Об этом 23 августа сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. В соцсетях ведомства опубликованы и кадры взрыва.

Детали "бавовны"

Операцию воины провели 22 августа, накануне Дня Государственного Флага Украины.

"На территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской громады Алчевского района прогремел взрыв. Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков с их военным транспортом", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что в 2022 году эти российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области.

На Луганщине же захватчики выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак военно-ремонтной базы, которая была обустроена неподалеку от дома.

В результате взрыва были уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, автомобиль УАЗ типа "буханка", загруженный боекомплектом, а также три российских оккупанта. Еще двое захватчиков – тяжелые "300-е".

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Борьба продолжается! Слава Украине!" – сообщили в ведомстве.

Что еще уничтожили ГУРовцы

Воины подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО совместно с бойцами Российского добровольческого корпуса остановили продвижение российских войск на Донетчине и нанесли им значительные потери.

По официальным данным, во время этой операции защитники ликвидировали более 90 оккупантов, еще пятерых взяли в плен. Важную роль сыграли операторы FPV-дронов и дронов-бомберов, которые совершили более 400 боевых вылетов и обеспечили поддержку штурмовых действий с воздуха.

Кроме этого, морской дрон ГУР ликвидировал пятерых "элитных" российских водолазов в бухте Новороссийска. Также в сети появилось видео успешного уничтожения ГУРовцами катера с оккупантами в районе временно захваченного Зализного Порта на Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 августа было атаковано расположение оккупантов в Новой Каховке и Голой Пристани на левобережье Херсонщины. Предварительно, в результате "бавовны" горели российские блиндажи с БК.

