Бойцы ГУР уничтожили вражеский катер в районе Железного Порта: все оккупанты из экипажа ликвидированы. Видео

Украинские военные продолжают успешные атаки на врага и его технику. На этот раз бойцы разведки уничтожили катер россиян в районе временно оккупированного Железного Порта, что на Херсонщине.

Видео удачной операции, которая состоялась 20 августа 2025 года, опубликовано в Telegram-канале ГУР. Все оккупанты из экипажа судна были ликвидированы.

"Ракета, дрон, лазер. В результате операции ГУР МО Украины в Черном море неподалеку временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер российских захватчиков. Все пятеро членов российско-оккупационного экипажа – ликвидированы", – говорится в сообщении.

Бойцы ГУР добавляют, что нанести высокоточный разрушительный удар ракетой по вражеской цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке с дрона, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера с россиянами.

"Вооруженная борьба за Украину продолжается! Слава Украине!" – резюмировали удачную операцию в ГУР.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные продолжают уничтожать российскую логистику в Запорожье. На этот раз они провели блестящую во всех смыслах этого слова операцию и полностью разгромили российский эшелон с горючим. Взрыв произошел на участке железной дороги между Урожайным и Токмаком, куда оккупанты транспортировали топливо.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа в оккупированном Мелитополе ВСУ уничтожили склад боеприпасов и личный состав оккупантов, переброшенных на Запорожское направление. Операцию осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины. Взрывы прогремели в пункте дислокации военных РФ на территории промзоны.

