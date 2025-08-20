Горело зрелищно: Силы обороны отминусовали вражеский эшелон с горючим на Запорожье. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать российскую логистику в Запорожье. На этот раз они провели блестящую во всех смыслах этого слова операцию и полностью разгромили российский эшелон с горючим.

Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины в соцсетях. Военные также опубликовали эпические кадры уничтожения вражеского поезда с цистернами.

Взрыв произошел на участке железной дороги между Урожайным и Токмаком, куда оккупанты транспортировали топливо.

В результате совместной операции Силы обороны остановили подвижной состав с горючим, а операторы беспилотников "Ронины" 65 отдельной механизированной бригады ВСУ "Великий Луг" ударами FPV-дронов подожгли цистерны. Они начали взрываться одна за другой.

Пламя от детонации было видно издалека – цистерны пылали, создавая впечатляющее зрелище.

В результате операции теперь железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет. А это серьезный удар по обеспечению российских войск, подчеркнули в Силах обороны Юга Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа в оккупированном Мелитополе ВСУ уничтожили склад боеприпасов и личный состав оккупантов, переброшенных на Запорожское направление. Операцию осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины. Взрывы прогремели в пункте дислокации военных РФ на территории промзоны.

