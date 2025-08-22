Морской дрон ГУР в бухте Новороссийска ликвидировал пятерых 'элитных' российских водолазов: появились подробности

Недавно украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где Россия держит остатки Черноморского флота РФ. Там он потерял связь с пунктом управления, а россияне отправили к беспилотнику группу из пяти элитных водолазов.

Достать морской дрон для изучения им не удалось: все пятеро были ликвидированы. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно

В ГУР рассказали о подробностях очередной операции украинской военной разведки в Черном море.

"Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где государство-агрессор Россия хранит остатки больших кораблей своего Черноморского флота. Из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования", – говорится в сообщении.

На выполнение этой задачи российское командование отправило группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота государства-агрессора из числа так называемых Подводных диверсионных сил и средств.

"Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением", – объяснили в ГУР.

Выполнить задание оккупантам не удалось.

"Во время манипуляций с украинским морским дроном он сдетонировал – в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы. Среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", – отметили в ГУР.

