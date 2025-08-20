Почти половина компонентов из Китая: в ГУР раскрыли данные о 'начинке' нового российского БПЛА с LTE-связью и удаленным управлением

Россияне начали применять в войне против Украины новый дрон с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Его замечают на разных участках и направлениях фронта: БпЛА россияне используют и как разведывательный, и как ударный дрон.

При этом почти половина компонентов нового "российского" беспилотника изготовлена в Китае. Подробности раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно о новом российском дроне

Военная разведка в разделе "Компоненты у оружия" портала War&Sanctions обнародовала 3D-модель, а также информацию о составляющих и компонентах нового БпЛА, который Россия активно применяет на разных направлениях фронта. Используют его захватчики и как разведывательный, и как ударный беспилотник. В то же время он может играть роль ложной цели для перегрузки украинской ПВО.

"Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса. В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV", – отметили в ГУР.

В военной разведке также рассказали, что этот беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло". Визуально он напоминает Shahed-131 ("Герань-1"), но уступает этим иранским дронам по размеру.

"Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar", – добавили в ГУР.

Почти половина компонентов этого "российского" БпЛА, утверждают в украинской разведке, изготовлена в Китае. В частности, китайского производства использованы в дроне модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор.

На втором месте среди "поставщиков" комплектующих для этого дрона, как следует из собранной ГУР информации, оказались США.

Найдены в нем и элементы, произведенные на Тайване, в Швейцарии и Японии .

"Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "италмас" производства российской zala group", – отметили в ГУР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в ГУР работают над ограничением производства вооружений в РФ. В военной разведке отметили, что придерживаются "комплексного подхода" – и дальнобойные удары по объектам российского ВПК комбинируют с другими методами воздействия, в частности саботажем, нарушением логистики, срывом поставок компонентов и тому подобное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!