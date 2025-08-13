"Применяем комплексный подход": в ГУР рассказали, как работают над ограничением производства вооружений в РФ

Украинская разведка продолжает систематическую работу над сокращением военного производства в России. Для этого применяются комплексные подходы и различные мероприятия.

Речь идет, в том числе, о последствиях международных санкций в отношении агрессора. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Приоритеты ГУР

По словам генерал-майора, украинская разведка систематически работает, чтобы сократить объемы производства на предприятиях военно-промышленного комплекса России. При этом речь идет не только о дальнобойных ударах по объекта ВПК РФ, но и о других методах воздействия на российское производство оружия.

"Это и дальнобойные удары, средства, касающиеся проведения актов саботажа, а также другие мероприятия, направленные на то, чтобы сорвать производство. В любом случае это персонал, это производственные мощности, система логистики, поставка всех видов компонентов. Это и международные санкции, в том числе", – отметил Скибицкий.

Враг пытается обходить санкции

Представитель Главного управления разведки подчеркнул, что руководство страны-агрессора России пытается найти пути обхода санкционных ограничений для поставки критических для военного производства компонентов. Тем не менее Скибицкий заверил, что санкции оказывают ощутимое давление на логистику.

"Привлечение других компаний и третьих стран для обхода санкций требует времени. Некоторые из них на сегодняшний день с осторожностью смотрят на прямые поставки компонентов в РФ", – подчеркнул Скибицкий.

Он также рассказал, что военная разведка продолжает работу по ограничению возможностей военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Работа ГУР направлена на то, чтобы не допустить увеличения производства оружия в РФ.

"С нашей стороны это комплексный подход, который именно направлен на то, чтобы прервать это производство, нарушить все эти связи, ну и не допустить дальнейшего увеличения производства оружия и военной техники", – подчеркнул Скибицкий.

Что предшествовало

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической и военной инфраструктуры. Недавно в связи с атакой на территории республики Татарстан местные власти заявили, что был введен план "Ковер" в аэропортах Казани и Нижнекамска и воздушное пространство полностью закрыто. В Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге россиян просили укрыться из-за угрозы атаки БПЛА.

Одни из последних взрывов в РФ прогремели ночью 13 августа в Брянской области. Там беспилотники атаковали важный объект нефтепровода "Дружба". В результате поражения пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции ЛПДС "Унеча".

Ранее сообщалось, что ударные дроны Службы безопасности Украины поразили терминал хранения "Шахедов". Удар был нанесен по вражескому объекту в Республике Татарстан. После попадания БПЛА в здание логистического хаба прогремели взрывы и начался пожар.

Напомним, в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на 7 августа.

