Беспилотники СБУ поразили терминал хранения 'Шахедов' в Татарстане: эксклюзивные детали спецоперации. Видео

Днем 9 августа ударные дроны Службы безопасности Украины поразили терминал хранения "Шахедов". Удар был нанесен по вражескому объекту в республике Татарстан.

После попадания БПЛА в здание логистического хаба прогремели взрывы и начался пожар. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в СБУ.

Подробности спецоперации

По информации Службы безопасности, целью дронов стал логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад находится в населенном пункте Кзил-Юл в республике Татарстан.

На видео видно, как беспилотник Центра специальных операций "А" СБУ попадает прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения – около 1300 километров.

"Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком враждебном тылу. Склады хранения "Шахедов", по которым враг каждую ночь терроризирует Украину, – одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины", – отметили в СБУ.

Что предшествовало

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической и военной инфраструктуры. В связи с атакой на территории республики Татарстан местные власти заявили, что был введен план "Ковер" в аэропортах Казани и Нижнекамска и воздушное пространство полностью закрыто. В Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге россиян просили укрыться из-за угрозы атаки БПЛА.

По информации очевидцев, воздушная тревога в республике Татарстан была объявлена около 10:00 утра по местному времени. Также россияне пожаловались, что видели пролет БПЛА самолетного типа в направлении Казани, Нижнекамска и Елабуги.

Напомним, в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.

Ранее российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где производят дроны-камикадзе для террора украинских городов. Россияне продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода.

