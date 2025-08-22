Операция была удачная: спецназовцы ГУР в Донецкой области остановили продвижение врага и уничтожили более 90 оккупантов. Видео

В Донецкой области подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО совместно с бойцами Российского добровольческого корпуса успешно выполнило боевую задачу. Разведчики остановили продвижение российских войск и нанесли им значительные потери.

Также был пополнен обменный фонд. Соответствующие кадры показала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Детали операции

"Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины совместно с собратьями из РДК успешно выполнило боевую задачу по сдерживанию вражеских сил в Донецкой области", – говорится в сообщении.

По официальным данным, в ходе операции было ликвидировано более 90 оккупантов, еще пятеро взяты в плен. Важную роль сыграли операторы FPV-дронов и дронов-бомберов, которые совершили более 400 боевых вылетов и обеспечили поддержку штурмовых действий с воздуха.

Опубликованное видео демонстрирует работу спецназовцев во время выполнения задания. Благодаря их действиям удалось стабилизировать логистику Сил обороны на этом участке фронта и не допустить прорыва противника в направлении границ Днепропетровской области.

Кроме того, воины обнаружили несколько групп так называемых "знаменосцев" – российских военнослужащих, которые пытались устанавливать триколоры на подконтрольной Украине территории для фейковых сообщений о "захвате" населенных пунктов. Все эти группы были обезврежены.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!" – отметили в ГУР МО.

Как сообщал OBOZ.UA

Недавно украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где Россия держит остатки Черноморского флота РФ. Там он потерял связь с пунктом управления, а россияне отправили к беспилотнику группу из пяти элитных водолазов. Достать морской дрон для изучения им не удалось: все пятеро были ликвидированы.

Также стало известно, что в ГУР раскрыли данные о "начинке" нового российского БПЛА с LTE-связью и удаленным управлением. Почти половина компонентов, использованных в нем, произведены в Китае. Немало там и американских составляющих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!