"Эпический и заслуженный финал": украинские морпехи показали эффектные кадры уничтожения российского "Града". Видео

Воины Военно-морских сил ВСУ уничтожили очередную российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО). Эффектной "бавовной" завершилось существование вражеского БМ-21 "Град".

Обезвреживание российского вооружения защитники 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного зафиксировали на видео. Кадры опубликованы в официальных соцсетях ВМС.

Бойцы поразили "Град" дроном

"Эпический и заслуженный финал для БМ-21 "Град". Это были последние минуты жизни вражеской смертоносной машины и ее феерическая отправка в ад. Охотимся дальше!" – говорится в подписи к кадрам.

На них видно точное поражение российского вооружения с помощью беспилотника: после попадания в цель "Град" буквально разорвало, от яркого взрыва эту вражескую РСЗО охватил огонь и черный дым.

Морпехи отметили, что это была совместная работа батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" 38-й ОБрМП с побратимами-смежниками.

Что еще поразили морпехи ВСУ

Ранее воины 38-й ОБрМП уничтожили вражеский бронетранспортер, подчеркнув, что каждый мент украинской земли для оккупантов – смертелен.

Со своей стороны пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны на Херсонщине, обнаружив вражеский "Мавик", проследили его до точки посадки. Так была зафиксирована позиция операторов БПЛА захватчиков, которую затем морпехи полностью уничтожили.

Как сообщал OBOZ.UA, в День ВМС 6 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сирский побывал на Донетчне и провел награждение морпехов. Он подчеркнул, что воины бригад им. контр-адмирала Михаила Белинского и гетмана Петра Сагайдачного – среди лучших подразделений на своих направлениях.

