'Каждый метр земли для них смертельный': морпехи ловко уничтожили вражеский БТР. Видео

Страна-оккупант продолжает терять ценную технику на развязанной ею несправедливой войне. На этот раз подразделение 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожило вражеский бронетранспортер.

Видео дня

Наши военные в очередной раз напомнили оккупантам, что на украинской земле для них нет безопасных мест, каждый метр для них смертелен. Эффектное видео уничтожения техники было опубликовано на Facebook-странице 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Оккупанты получили очередное напоминание: каждый метр нашей земли для них – смертельный", – говорится в сообщении под видео.

Напомним, что российские оккупационные войска могут готовить новые штурмы на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях на фронте в Украине. Бойцы Сил обороны фиксируют перегруппировку врагом сил и средств на временно оккупированной части Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин отмечал, что на Ореховском направлении враг активизировал усилия на оккупации поселка Каменское. Захватчики уже несколько дней штурмуют поселок, но не в состоянии закрепиться в нем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!