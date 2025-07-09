Враг готовится возобновить активные штурмы на Запорожье и Херсонщине: военные раскрыли детали

Российские оккупационные войска могут готовить новые штурмы на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях на фронте в Украине. Бойцы Сил обороны фиксируют перегруппировку врагом сил и средств на временно оккупированной части Запорожской области.

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Об этом в среду, 9 июля, рассказал в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, армия государства-агрессора подтягивает на передовые позиции личный состав штурмовых групп, а также проводит инженерное обеспечение вероятных будущих штурмов.

"Например, разминирует пути прохода, кроме того, подтягивает свои резервы и логистику, готовясь к тому, чтобы возобновить активные штурмовые действия на двух запорожских направлениях: Ореховском и Гуляйпольском", – сказал Волошин.

По его словам, в течение прошлого дня было зафиксировано меньше вражеских штурмов на этих участках фронта, чем всегда. Уменьшение количества штурмовых действий свидетельствует о том, что противник проводит перегруппировку сил и средств, это подтверждают украинские военные.

Волошин также отметил, что войска России пытаются продвинуться возле Малиновки на Гуляйпольском направлении.

Кроме того, враг подтягивает личный состав на Приднепровское направление, где, очевидно, в течение нескольких дней будет пытаться возобновить штурмовые действия.

Что касается артиллерийских обстрелов и ударов дронами-камикадзе оккупантов по позициям ВСУ и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктах, то их количество является "привычным".

В то же время увеличилось количество вражеских авиационных ударов.

"Враг начал очень активно работать по правому берегу на Херсонском направлении, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами по нескольким населенным пунктам", – отметил спикер.

По его словам, оккупанты значительно увеличили количество ударов дронами-камикадзе по Херсону и по населенным пунктам на правом берегу Днепра: "Ежедневно мы там фиксируем около 200-250 ударов дронов-камикадзе, при том что было где-то 150-180".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Волошин отмечал, что на Ореховском направлении враг активизировал усилия на оккупации поселка Каменское. Захватчики уже несколько дней штурмуют поселок, но не в состоянии закрепиться в нем.

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