'Ситуация непростая': в ВСУ говорят об ожесточенных боях на Ореховском направлении вблизи Каменского

На юге, в частности на Ореховском направлении, враг активизировал усилия на оккупации поселка Каменское. Захватчики уже несколько дней штурмуют поселок, но не в состоянии закрепиться в нем.

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Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что на этом направлении "ситуация непростая".

"Враг уже несколько дней подряд наносит удары по населенному пункту Каменское, по позициям Сил обороны, которые находятся там: и массированные авиационные удары, и артиллерийские обстрелы, и там также постоянно работают дроны. Оккупанты не прекращают там штурмовые действия малыми группами пехоты", – рассказал военный.

Украинские защитники отходят с позиций в поселке. При этом Волошин подчеркнул, что захватчики не в состоянии закрепиться на захваченных позициях, поскольку там все разрушено.

"Силам обороны приходится отходить от тех позиций, которых фактически уже нет в этом населенном пункте. Несколько таких позиций враг разрушил полностью и пытается зайти на них. Но удержаться он там также не может, потому что там негде даже спрятаться", – отметил спикер Сил обороны юга.

Он отметил, что "за этот населенный пункт все еще продолжаются ожесточенные бои".

В Deep State также фиксируют российское наступление на этом направлении.

Напомним, что в конце июня ВСУ в Запорожье одним точным ударом ликвидировали штаб армии РФ вместе с начштаба и другими оккупантами – более подробно об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в течение июня российские оккупанты пытались разбалансировать украинскую оборону, увеличивали интенсивность и количество ударов, и растянуть линию боевого соприкосновения. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в итоге за июнь отдельно отметил стабилизацию ситуации и сдерживание врага на таких угрожающих направлениях, как Северослобожанское, Добропольское, Покровское и Новопавловское.

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