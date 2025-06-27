ВСУ на Запорожье точным ударом ликвидировали штаб армии РФ вместе с оккупантами: все подробности

Бойцы Сил обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению российских оккупационных войск в районе населенного пункта Пологи в Запорожской области. У врага есть потери – ликвидировано 11 захватчиков.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье шпиона", который, как утверждается в описании, ведет сотрудник одной из специальных служб. По данным канала, удар по войскам РФ был нанесен 18 июня.

Украинские военные ударили ракетами по укрытию подразделения 346 отдельной бригады специального назначения (в/ч 31681, Прохладный) в районе населенного пункта Пологи в Запорожской области.

"Вследствие удара, здание обрушилось и личный состав, находящийся в укрытии, задохнулся от нехватки воздуха. Погибло 11 военнослужащих подразделения", – говорится в сообщении.

Автор канала также назвал имена некоторых ликвидированных российских оккупантов: Волков Александр ("Мангуст", начальник штаба); Кунсайтис Александр ("Амур"); Самышин Эдуард.

Ранее сообщалось, что 21 июня в районе населенного пункта Молочанск в Запорожской области был осуществлен удар беспилотниками по железнодорожному эшелону армии РФ, перевозившему топливо. Вследствие этого 4 цистерны полностью выгорели.

А 20 июня во временно оккупированном Токмаке на Запорожье было поражено место базирования российских захватчиков. По предварительным данным, попадание было по месту, где располагались группы операторов БПЛА врага.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ ликвидировали офицера армии РФ Дмитрия Чеботаря, который командовал штурмовой группой оккупантов, захватившей город Селидово на Донетчине. Военного преступника обезвредили на Покровском направлении фронта.

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