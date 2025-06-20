В Токмаке поражено место базирования оккупантов: там размещались группы операторов БПЛА. Фото

Во временно оккупированном Токмаке в Запорожье ночью 20 июня прогремели взрывы. Поражено место базирования российских захватчиков в этом украинском городе.

Видео дня

Под удар попали российские операторы БпЛА, известно о раненых. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Токмак. Сегодня ночью украинскими "мопедами" поражено место базирования оккупантов. Есть подтверждение с места от наших источников. По HUMINT-данным здесь размещались группы операторов БПЛА", – отметил Андрющенко.

Точные результаты поражения еще устанавливаются. Однако уже сейчас точно известно, что среди российских "дроноводов".

"Точно есть раненые, которые доставлены в больницу в Пологах (минимум трое). Другие детали – выясняем, но просто замечательная новость", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Мелитополе ночью прогремел мощный взрыв. Отмечается, что под ударом была стоянка военной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!