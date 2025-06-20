В оккупированном Мелитополе ночью прогремел мощный взрыв: под ударом была стоянка военной техники

Ночью 20 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после которого пропало электроснабжение. Предварительно, в южной части города была поражена стоянка российской военной техники.

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Информация о взрывах появилась в местных пророссийских пабликах. Пропагандисты призвали жителей "сохранять спокойствие", ведь ситуация якобы под контролем.

По их данным, город был обесточен лишь некоторое время ночью. Местные не указывали, слышали ли звуки дронов и работу российской ПВО.

В то же время в Telegram-канале "Андрющенко Time" сообщается о вероятной причине ночного взрыва в Мелитополе.

"Около часа ночи прогремел мощный взрыв после чего исчезло электроснабжение. Предварительно, поражена стоянка военной техники на южной границе города. Результаты уточняются", – говорится в посте.

По его данным, также этой ночью взрывы раздавались в ряде областей РФ вокруг границы с Украиной – в Воронежской и Волгоградской. Российские власти утверждали о нескольких сбитых БПЛА, однако местные сообщали о вспышках и признаках горения на земле, из-за событий в регионах закрывались аэропорты.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июня во временно оккупированном Мелитополе горел машиностроительный завод "Гидромаш". Там враг держал личный состав, военную технику, которую также ремонтировал.

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