Под Покровском ликвидировали командира штурмовой роты россиян, который в конце 2024 года прорвался в центр Селидово. Фото

Силы обороны Украины ликвидировали офицера армии РФ Дмитрия Чеботаря, который командовал штурмовой группой оккупантов, захватившей город Селидово на Донетчине. Военного преступника обезвредили на Покровском направлении фронта.

Видео дня

Смерть россиянина подтвердили пропагандистские ресурсы. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Под Покровском ликвидировали командира штурмовой роты россиян, который в конце 2024-го прорвался в центр Селидово, в результате чего за неделю город перешел под контроль кац*пов. Горы в аду", – прокомментировал он.

Согласно публикациям пропагандистов, Дмитрий Чеботарь, 10.07.2001 г. р., отправился на войну против Украины из села Тегульдет Томской области РФ.

К оккупационной армии он присоединился по "частичной" мобилизации осенью 2022 года сразу после окончания срочной службы. Утверждается, что россиянин прошел спецподготовку спецназа ГРУ, а служил якобы всего лишь механиком-водителем.

В 2024-м Чеботаря перевели в штурмовики. Он участвовал в захвате села Бердычи Оетинской громады Покровского района Донетчины. За это командование путинской армией дало захватчику так называемое звание "героя РФ".

Осенью 2024-го, командуя штурмовой группой оккупантов, Чеботарь захватывал город Селидово, за что из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова получил медальку "золотая звезда" и именной пистолет Макарова.

Детали "героической" смерти Дмитрия Чеботаря российские власти, которые были на его похоронах, односельчанам не рассказали. Россиянина просто похоронили в Тегульдете, утверждая, что будут воспитывать следующие поколения на истории "подвига" очередного земляка-военного преступника, уничтожавшего населенные пункты и убивавшего мирных жителей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте ликвидировали оккупанта "Оноху", который вернулся на войну после плена и обмена. Российские паблики только теперь рассказали, что Илью Оношко во время какого-то "спецзадания" обезвредили дроны ВСУ еще 14 декабря 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!