'Решил все повторить': в Украине ликвидировали оккупанта, который вернулся на войну после плена и обмена. Фото

Российский оккупант Илья Оношко получил справедливое наказание за вторжение в Украину – 14 декабря 2024 года он был ликвидирован. Этот военнослужащий в мае 2022-го оказался в украинском плену, потом попал в списки обмена и вернулся в РФ, но все же "решил повторить" и снова отправился воевать против украинцев.

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Российские интернет-паблики сообщают, что Оношко Илью Сергеевича во время некого "спецзадания" ликвидировали дроны ВСУ. Известно, что "Оноха" подписал контракт в апреле 2022-го, когда ему было 25 лет.

Родом оккупант был из Новгородской области. У него двое сыновей (один из них горе-отца так и не увидел).

Когда россиянин находился в плену, то рассказал, что свою "работу" нашел по объявлению в интернете, но он и раньше задумывался о том, чтобы пойти служить по контракту.

У него спросили, хотел ли он попасть именно на "СВО". "И да, и нет. Помочь хотелось людям... С другой стороны, не хотелось – молодой пацан же", – ответил он.

На уточняющий вопрос, чем именно он хотел помочь, Оношко сказал: "Ну типа, я не знаю, какая-то война идет. И в плане того, что кто-то должен".

"После обмена решил все повторить, но в этот раз не попал в плен, а был успешно демобилизирован", – пошутил в Telegram блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Как ранее писал OBOZ.UA, по состоянию на 23 июня (согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил) за все время полномасштабной войны России против Украины государтсво-агрессор потеряло 1 012 500 единиц живой силы убитыми и ранеными.

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