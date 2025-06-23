ВСУ отминусовали за сутки 1010 захватчиков и пять российских ББМ – Генштаб

Защитники Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 1 012 500оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них около 1010 захватчиков попали в этот список за прошедшие сутки.

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К тому же Силы обороны уничтожили еще 331 единицу военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 23 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сбили 138 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 41 717).

Бойцы обезвредили 58 артиллерийских систем (всех 29 490), пять боевых бронированных машин (22 872), две РСЗО (1423) и один танк (10 965) ВС РФ.

Кроме этого, защитники сожгли 127 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 52 861).

За время с начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3920 единиц спецтехники, 3376 крылатых ракет, 1188 средств ПВО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР уничтожили железнодорожные цистерны с горючим для армии РФ на временно оккупированной территории Запорожья. Вражеский "товарняк" был поражен 22 июня с помощью ударных дронов на железнодорожном участке между Левадным и Молочанском.

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