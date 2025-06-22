Черная копоть до небес: в ГУР показали уничтожение железнодорожных цистерн с горючим оккупантов. Видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали впечатляющие кадры уничтожения железнодорожных цистерн с горючим оккупантов на Запорожье. Поражение было осуществлено 22 июня.

Видео дня

"Товарняк" захватчиков сожгли на участке железной дороги между Левадным и Молочанском. Видео поражения и его последствий показали в ГУР.

Разведчики, как следует из сообщения, устроили оккупантам на захваченной ими части Запорожья "черную копоть до небес".

"22 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" во взаимодействии с ОСУВ "Хортица", ОТУ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи "Next" успешно атаковали "товарняк" российских захватчиков – сожгли цистерны с горючим, предназначенным для вражеской преступной армии", – отметили в Главном управлении разведки.

Вражеский "товарняк" был поражен с помощью ударных дронов на железнодорожном участке между Левадным и Молочанском.

После эффектных ударов над поездом, который был поражен как минимум в двух местах, поднялся черный дым: разведчики охарактеризовали картину, которую наблюдали на месте поражения, как "черную копоть до небес".

"Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес", – описали последствия атаки в украинской военной разведке.

В ГУР также анонсировали новые удары по врагу.

"Вооруженная борьба с российскими оккупантами продолжается", – заверили в разведке.

Напомним, накануне сообщалось, что вблизи Токмака Силы обороны поразили российский поезд.

После поражения огонь охватил 11 цистерн с горючим, дым был виден за 20 км.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!