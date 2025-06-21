Вблизи Токмака Силы обороны поразили российский поезд: пылает 11 цистерн с топливом, дым видно за 20 км. Фото

В субботу, 21 июня, Силы обороны поразили российский поезд. Это произошло вблизи временно оккупированного города Токмак (Запорожская область).

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Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко. По информации чиновника, в результате атаки пылает 11 цистерн с топливом, дым видно за 20 км.

Примерно в 17:00 Андрющенко сообщил, что прямо сейчас Силы обороны поразили и добивают российский поезд с цистернами на участке железной дороги между селом Левадное (47°10′34″ с.ш., 35°34′34″ в.д.) и городом Молочанск (47°12′15″ с.ш., 35°35′53″ в.д.) Токмакского района Запорожской области (оккупированной).

Он отметил, что "горит прекрасно". И добавил, что это еще не все хорошие новости с железной дороги за сегодня по этому направлению.

"Говорю - именно работа и координация на Запорожье должна стать примером и маштабироваться по другим участкам фронта. По крайней мере опыт остановки поездов пока только здесь", – написал Андрющенко.

Позже он финализировал ситуацию, хотя и добавил, что "там еще в процессе".

"ГУР МО топ! По состоянию на сейчас пылает уже 11 цистерн с топливом. Дым видят за 15-20 км. Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет", – рассказал Андрющенко.

По его словам, "это замечательная операция ГУР МО".

"Эталонная опять. Короче, на Запорожье ГУР однозначно ТОП. Замечательное завершение дня я считаю", – резюмировал ситуацию со взрывами Андрющенко.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Токмаке в Запорожье ночью 20 июня прогремели взрывы. Предварительно, было поражено место базирования российских захватчиков в этом украинском городе.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Мелитополе ночью прогремел мощный взрыв. Отмечается, что под ударом была стоянка военной техники.

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