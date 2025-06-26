Четыре цистерны выгорели: появились подробности атаки на железнодорожный эшелон оккупантов на Запорожье. Видео

21 июня в районе населенного пункта Молочанск в Запорожской области был осуществлен удар беспилотниками по железнодорожному эшелону армии РФ, перевозившему топливо. Вследствие этого 4 цистерны полностью выгорели.

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Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона". По предварительным данным, было применено 14 дронов различного типа – самолеты и квадрокоптеры.

Противовоздушная оборона противника сбила девять из них, однако остальные поразили цели.

Первый удар заставил эшелон остановиться. После этого россияне отцепили 19 вагонов, однако атака продолжилась именно по ним. Как следствие, пожар уничтожил четыре топливные цистерны.

Кроме того, один из дронов также поразил автомобиль сопровождения – "Ниву". Погибли двое военных РФ: сержант Т.В. Битаров и младший сержант А.Ш. Туаев.

Напомним, что 20 июня во временно оккупированном Токмаке в Запорожье было поражено место базирования российских захватчиков. По данным Андрющенко, попадание было по месту, где располагались группы операторов БПЛА врага.

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