'Агрессор пытался растянуть линию боевого соприкосновения': Сырский подвел итоги деятельности ВСУ в июне

В течение июня российские оккупанты пытались разбалансировать украинскую оборону, увеличивали интенсивность и количество ударов. А также стремились растянуть линию боевого соприкосновения.

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Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подытожил работу украинских военных за июнь.

По словам главнокомандующего, задачей ВСУ в этом месяце была стабилизация ситуации и сдерживание врага на угрожающих направлениях – прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском. Именно там, как отметил Сырский, российские захватчики сосредотачивают свои основные усилия и создали наибольшую концентрацию войск. На этих четырех направлениях фронта враг значительно преобладает в силе, отметил главком.

"Противник последовательно увеличивает количество личного состава, задействованного в агрессивной войне против нашей страны, наращивает производство ракет и дронов. Поэтому мы вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам", — объяснил Сырский.

В то же время он отметил, что украинские защитники храбро сдерживают наступательные попытки врага, точно уничтожают личный состав и технику, наносят поражения по целям агрессора и ослабляют его производственный потенциал.

"Так, в течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Нашей артиллерией поражено 2864 цели врага", – сообщил Сырский.

Он добавил, что оккупанты за июнь увеличили количество ракет и дронов выпущенных по Украине в 1,6 раза. В то же время Силами обороны Украины было уничтожено 4000 средств воздушного нападения.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас приоритетами являются укрепление и повышение эффективности системы противовоздушной обороны.

Также война с Россией требует проведения мобилизации и рекрутинга. По словам Сырского, в этом вопросе есть определенные проблемы, но главное – обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку.

К тому же выросли показатели возвращения военных, совершивших самовольное оставление части (СЗЧ).

"На совещании проанализировали нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Обнаружили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены", – сказал он.

Также Украина, учитывая нестабильность международной ситуации, ищет новые способы получения и приобретения оружия и техники. Неизменным остается требование к развитию направления ударных дронов, которые компенсируют применение артиллерийских снарядов.

"Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут стоять стеной и разрушать планы врага относительно его "летнего наступления". Кровью и потом. Благодаря поддержке и единству украинского народа", – резюмировал главком.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля во время заседания Ставки главком Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. Он назвал самые горячие направления, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

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