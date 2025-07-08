'Продолжаем сковывать значительную группировку противника': Сырский рассказал о ситуации на Курщине и Белгородщине

Ситуация на фронте остается напряженной, самые ожесточенные бои сейчас идут на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слобожанском направлениях. На Донбассе, чтобы сдержать врага, Силы обороны продолжают активную оборону, не позволяя россиянам выйти на админграницу Днепропетровщины.

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На севере же с целью не дать захватчикам продвигаться, украинские воины восстанавливают позиции и удерживают территории в Курской и Белгородской областях РФ, чтобы сковать вражеские силы в приграничье. Об этом во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего доложил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Главком назвал самые горячие направления фронта, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

"Доложил о ситуации на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях – это в частности Покровский, Лиманский, Новопавловский, Северо-Слобожанский. Только за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений с врагом. Всего за вчера оккупанты потеряли более тысячи своих солдат", – отметил он.

Сырский также рассказал, что делают Силы обороны Украины, чтобы остановить продвижение врага. Действуют они и на украинской, и на российской территории.

"Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Подчеркнул восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях РФ. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя", – заверил главком.

Отдельной темой на Ставке, добавил Сырский, стало наращивание и совершенствование беспилотной составляющей обороноспособности Украины – как в защите тыловых городов, так и в сдерживании вражеских штурмов на передовой и атаках вглубь РФ.

"Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА. Имеем в этом вопросе полное содействие президента и правительства. Становимся сильнее, работаем вместе на Победу!" – резюмировал главком ВСУ.

Напомним, ранее Сырский рассказал, сколько оккупантов ликвидировали ВСУ с начала года. Общие боевые потери вражеской армии за указанный период превысили 230 тыс. человек

Также главком ВСУ в День ВМС побывал в Донецкой области и наградил морпехов.

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