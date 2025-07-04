Борьба продолжается: Сырский рассказал, сколько оккупантов ликвидировали ВСУ с начала года. Видео

За шесть месяцев 2025 года Силы обороны Украины обезвредили более 230 000 военнослужащих и наемников РФ, которые пошли войной против нашей страны. Речь идет о ликвидированных и раненых оккупантах.

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Такую статистику в пятницу, 4 июля, обнародовал главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. На официальной странице в Facebook он поделился видео эффективной работы наших защитников.

Также генерал обнародовал потери тяжелой военной техники противника. За первое полугодие было поражено 1 311 российских танков и 2 885 бронированных машин.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам за эффективную и профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" – написал главком.

На кадрах, который он обнародовал, показаны удары ВСУ по живой силе и технике ВС РФ (с обозначением населенных пунктов, в районе которых произошли эти атаки):

Как ранее писал OBOZ.UA, 3 июля, согласно статистике ГШ ВСУ, украинские воины ликвидировали и ранили около 1120 российских оккупантов. В целом в полномасштабной войне против нашей страны армия РФ потеряла уже примерно 1 024 210 живой силы.

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