ВСУ обезвредили на фронте еще 1120 оккупантов и полсотни артсистем армии РФ

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1120 российских оккупантов. Так, в целом в войне против нашей страны армия РФ потеряла уже примерно 1 024 210 живой силы.

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Защитники также уничтожили еще 383 единицы военной техники и вооружения войск агрессора. Обновленные данные 4 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины обезвредили 50 российских артиллерийских систем (всего 29 865), 10 боевых бронированных машин (22 946), два танка (10 988), одну реактивную систему залпового огня (1428).

Из них на передовой бойцы "приземлили" 205 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 43 303), а на земле сожгли 112 единиц автомобильной техники и автоцистерн (53 999), три – специальной техники (3925).

С начала полномасштабной войны и по состоянию на утро 4 июля Силы обороны также уничтожили 3436 крылатых ракет, 1191 средство ПВО, 420 самолетов, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ украли российский пулемет прямо с позиции оккупантов, пока те на что-то отвлеклись. Оружие забрал и привез нашим воинам наземный роботизированный комплекс.

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