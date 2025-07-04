Пока враг спал: бойцы 3-й штурмовой с помощью наземного дрона украли у оккупантов пулемет. Видео

Защитники Украины из рядов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ украли российский пулемет прямо с позиции оккупантов, пока те на что-то отвлеклись. Оружие забрал и привез нашим воинам наземный роботизированный комплекс.

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Мастерство оператора НРК снял на видео воздушный дрон. Роликом 3 июля в Telegram-канале поделилась пресс-служба 3 ОШБр.

Известно, что операцию выполнили бойцы взвода наземных роботизированных комплексов NC13 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Воины заметили пулемет Калашникова с помощью средств наблюдения. ПКМ лежал в траве на позиции врага.

"Было решено его одолжить", – пошутили в бригаде и назвали операцию "тактической кражей пулемета".

НРК под управлением нашего оператора заехал на 450 метров вглубь вражеских позиций, и, пока захватчики дремали, подобрал оружие и довез до бойцов NC13.

В видео представители 3 ОШБр показали трех счастливых украинских военнослужащих, которые мастерски "залутали" ПКМ противника и теперь имеют новое оружие.

Как писал OBOZ.UA, ранее воины 3 ОШБр показали боевые вылеты пилотов FPV-дронов и их успешную атаку по редкостной вражеской зенитной самоходной установке "Шилка".

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