Минус установка ПВО: пилоты дронов Третьей штурмовой уничтожили довольно редкую ВСУ 'Шилка'. Видео

Воины Третьей отдельной штурмовой бригады показали новое видео своей работы на передовой. В кадр попали боевые вылеты пилотов FPV-дронов, в частности успешная атака по вражеской зенитной самоходной установке "Шилка".

Видео дня

Этим роликом в Facebook 28 июня поделилась пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины. Командование отметило эффективное уничтожение российских захватчиков Третьей штурмовой.

"Минус зенитная установка и ПВО! Пилоты 3 ОШБр уничтожили довольно редкую цель – зенитную установку "Шилка", которой оккупанты прикрывали свои войска", – говорится в сообщении.

ЗСУ-23-4 "Шилка" – это техника советского производства. Она стреляет из 23-мм четырехлюфной зенитной пушки и развивает максимальную скорость движения (по шоссе) в 50 километров в час. Существует несколько модификаций.

Указанные ВСУ использовались войсками Российской Федерации с самого начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Силы обороны в течение 27 июня отминусовали тысячу оккупантов, четыре самолета и 35 артсистем армии РФ.

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