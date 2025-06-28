ВСУ отминусовали тысячу оккупантов, четыре самолета и 35 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 17 тыс. человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений, в том числе и сразу четыре вражеских истребителя. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованной накануне тысячей российских оккупантов общие боевые потери России в живой силе на утро 25 июня достигли 1 017 720 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили один вражеский танк (всего ликвидировано 10 970 единиц), 12 боевых бронированных машин (22 908), 35 артиллерийских систем (29 665) и одно средство ПВО (1 189).

Зафиксировано и довольно редкое изменение в статистике российских потерь: накануне захватчики лишились сразу четырех самолетов (всего их уничтожено уже 420).

Также было ликвидировано 237 БпЛА оперативно-тактического уровня (42 477), шесть крылатых ракет (3 394) и 131 единица автомобильной техники (53 415).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 425), вертолетов (337), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 921).

Напомним, накануне, 27 июня, Силы обороны уничтожили два российских самолета Су-34 в Волгоградской области РФ. Еще два вражеских истребителя были повреждены. С помощью дальнобойных дронов защитники атаковали военный аэродром "Мариновка", где находились пораженные борта.

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