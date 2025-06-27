Силы обороны уничтожили два российских самолета Су-34 в Волгоградской области РФ: все подробности

Служба безопасности и Силы спецопераций Вооруженных сил Украины с помощью дальнобойных дронов уничтожили два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Еще два истребителя повреждены.

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Об этом сообщили Генштаб ВСУ и пресс-служба СБУ. Как отмечается, подразделения ССО, Служба безопасности во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на пятницу, 27 июня, провели совместную спецоперацию по поражению вражеского аэродрома "Мариновка".

По предварительной информации, поражены четыре российских истребителя – бомбардировщики Су-34. Уничтожено два и еще два повреждены.

Эти многофункциональные боевые самолеты страна-агрессор активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в частности для сбросов КАБов.

По ним защитники Украины отработали с помощью дальнобойных дронов.

Из-за атак также вспыхнул пожар технико-эксплуатационной части российского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Именно там оккупанты готовят самолеты к полетам, осуществляют их обслуживание и ремонт.

"Совместно с побратимами продолжаем работу над ослаблением авиационной составляющей армии РФ. Военные аэродромы и самолеты в глубоком тылу врага являются абсолютно законной целью для Украины!" – заявили в СБУ.

Степень повреждения авиатехники оккупантов и результаты поражения уточняются.

Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке дронов.

По его словам, ПВО отбивала налет в Суровикинском, Калачевском районах и в городе Волжский.

Бочаров утверждал, что горела "сухая трава", пострадавших нет.

В минобороны РФ объявили, что за ночь над Волгоградской областью якобы было сбито 13 БПЛА.

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