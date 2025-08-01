Минус одна позиция: в ВМС показали, как охотятся на операторов БПЛА врага. Видео

Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны на Херсонщине, обнаружив вражеский "Мавик", проследили его до точки посадки. Таким образом была зафиксирована позиция операторов БПЛА захватчиков. Украинские защитники без промедлений нанесли удар по позиции оккупантов.

Позиция операторов вражеских БПЛА была уничтожена полностью. О тактической хитрости и "охоте" на врага рассказали бойцы 34-й ОБрБО.

"Наши пилоты не просто летают – они охотятся. Увидели пролет вражеского "Мавика", отследили его маршрут и заметили точку посадки", – отметили они.

На видео "точная и хладнокровная работа наших", прокомментировали морпехи.

Хотя военные не сообщают, где именно была уничтожена позиция захватчиков, в кадре хорошо видно, что это оккупированные Олешки. Именно с этих позиций враг ежедневно "охотится" дронами на мирных жителей Херсона.

34-я отдельная бригада береговой обороны – военное соединение Морской пехоты Украины, она была создана на основе 124-й отдельной бригады территориальной обороны.

Начиная с февраля 2022 года подразделения этой бригады вели бои в Херсонской области, в том числе и за город Херсон, и Антоновский мост. В 2023-2024 годах морпехи 34-й ОБрБО вели бои за Крынки.

Как сообщал OBOZ.UA, за июль 2025-го потери России в ее войне против Украины составили около 20 000 солдат; всего с начала года это количество оценивается в 112 500 оккупантов. В то же время Силы обороны Украины потеряли с начала года около 8000 человек (это число не учитывает пропавших без вести). Таким образом, потери России на войне в 14 раз выше, чем у Украины.

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