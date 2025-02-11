Больше всего страдают жители Херсона: российские дроны стали главной причиной гибели мирных украинцев – ООН

Российские террористы продолжают целенаправленно атаковать мирное население Украины дронами. В последнее время беспилотники ближнего радиуса действия стали причиной большего количества жертв, чем любое другое оружие.

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Только за первый месяц 2025 года россияне убили 139 мирных жителей, еще 738 получили ранения. Об этом говорится в отчете Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине.

В ООН заявили, что рост числа жертв от российских FPV-дронов вызывает "серьезную обеспокоенность" по поводу соблюдения основополагающих принципов международного гуманитарного права. Среди общего числа в январе 27% убитых и 30% раненых мирных жителей стали результатом атак с использованием беспилотников малой дальности, сбрасывающих взрывчатые вещества на людей, часто находящихся в их личных автомобилях или в общественном транспорте.

Глава Мониторинговой миссии ООН Даниэль Белл заявила, что беспилотники ближнего радиуса действия теперь представляют одну из самых смертоносных угроз для мирных жителей в прифронтовых районах. Большинство жертв среди гражданского населения от российских дронов произошло в Херсоне, особенно вдоль реки Днепр.

В январе беспилотники стали причиной 70% всех жертв среди гражданского населения на Херсонщине. При этом в ООН отмечают, что часто российские оккупанты целенаправленно атакуют общественный транспорт.

Представители ООН также зафиксировали рост числа жертв среди гражданского населения в результате применения беспилотников ближнего радиуса действия в других прифронтовых районах, в том числе в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ использует мирных жителей Украины в качестве "мишеней" для того, чтобы тренировать операторов БПЛА. Такая террористическая практика россиян приводит к большому количеству жертв и раненых среди гражданских.

Напомним, российские оккупанты 11 февраля в очередной раз атаковали Херсонщину. В Белозерке враг ударил по автомобилю местной коммунальной службы.

Напомним, в результате ракетного удара по газовой инфраструктуре в Полтавской области без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

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