Оккупанты атаковали авто коммунальной службы в Херсонской области: пострадали двое работников

Российские оккупанты во вторник, 11 февраля, в очередной раз атаковали Херсонщину. В Белозерке враг ударил по автомобилю местной коммунальной службы.

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В результате удара пострадали двое работников. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"В Белозерке в 13:30 российские войска атаковали с дрона автомобиль местной коммунальной службы, из-за чего пострадали двое работников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 57-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, сотрясение головного мозга и обломочное ранение плеча. Его 51-летний коллега также получил травму, контузию и обломочные ранения головы.

Пострадавшие госпитализированы, врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, военные страны-террориста России во вторник, 11 февраля, сбросили на Константиновку три ФАБ-250. В результате атаки ранены и повреждены десятки домов.

Также во вторник, 11 февраля, около 12.00 российские захватчики нанесли удар по Золочеву Харьковской области. В результате атаки пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба в ночь на 11 февраля сбили 57 российских дронов, еще более шести десятков таких целей были утрачены без последствий. В то же время агрессор ударил около 19 ракет разных типов по Полтавщине, из-за комбинированной атаки также пострадали Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.

В результате ракетного удара по газовой инфраструктуре в Полтавской области без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

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