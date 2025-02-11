Россия ударила 19 ракетами и запустила 124 дрона: в Воздушных силах рассказали о сбивании целей и последствиях атаки

Защитники неба в ночь на 11 февраля сбили 57 российских дронов, еще более шести десятков таких целей были потеряны без последствий. В то же время агрессор ударил примерно 19 ракетами разных типов по Полтавщине, из-за комбинированной атаки также пострадали Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.

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Противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине – всего до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Информация о типах и результатах боевой работы уточняется", – говорится в сообщении.

Кроме ракет, враг запустил по Украине 124 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (пуски из районов российских городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск).

К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 в ВС ВСУ подтвердили сбивание 57 вражеских беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Также 64 российских БПЛА-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате ракетного удара по газовой инфраструктуре на Полтавщине без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

В Павлограде на Днепропетровщине из-за вечерней российской атаки повреждены три частных дома, гараж и авто. Ночью в области защитники воздушного командования "Восток" сбили один беспилотник.

В небе над Сумщиной зенитчики сбили восемь вражеских БПЛА. Шесть дронов уничтожили на Николаевщине: в результате падения обломков и действия взрывной волны в Вознесенском районе повреждено здание лицея, который не эксплуатируется.

На Черкасщине защитники неба сбили 17 российских беспилотников: в Черкасском районе обломками травмированы двое мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 февраля Силы обороны над Украиной сбили 61 дрон из 83, запущенных российским агрессором, остальные 22 вражеских БПЛА были локационно потеряны. Повреждения из-за атаки зафиксировали в нескольких областях.

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