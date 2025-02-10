Россия атаковала Украину 83 дронами: 61 сбит, остальные – локационно потеряны

Силы обороны в ночь на понедельник, 10 февраля, сбили над Украиной 61 дрон, запущенный российским агрессором. Остальные два десятка вражеских БПЛА не нанесли вреда благодаря противодействию средствами РЭБ.

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Во время атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина. Она продолжалась с 21:00 минувших суток, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Так, враг направил на Украину 83 ударных беспилотника Shahed и дроны-имитаторы разных типов из районов российских городов Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Очередное воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Они сбили 61 БПЛА над 11 областями: Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской.

Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

Вечером 9 февраля из-за атаки БПЛА в Сумах горели авто на стоянке перед многоэтажкой. Пострадал один человек, в зоне поражения повреждены три дома и 15 автомобилей. За время атаки над областью обезвредили пять российских дронов.

В результате падения обломков БПЛА на дачный кооператив в Полтавской громаде произошло возгорание автомобильного кунга, повреждено около 30 дачных участков.

Пять беспилотников уничтожили над Днепропетровщиной защитники неба из воздушного командования "Восток". На Николаевщине сбили четыре БПЛА типа Shahed, столько же дронов уничтожено на Хмельнитчине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 февраля защитники неба Украины сбили 70 российских дронов над 14 областями, а еще 74 БПЛА не достигли своих целей. В результате атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.

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