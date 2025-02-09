В Сумах 'Шахед' попал в стоянку возле дома: многие машины повреждены, выбиты окна. Фото и видео

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 9 февраля, атаковали Сумы ударными БПЛА типа "Шахед". По предварительным данным, вражеский дрон ударил по автостоянке перед жилым домом.

Видео дня

Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь на своей странице в Facebook. По его словам, горят авто, выбиты окна в квартирах людей.

Взрывы в городе были слышны около 23:00. В большинстве регионов Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

"К сожалению, снова прилет "Шахеда". Очень много машин повреждено. На месте работают ГСЧС, полиция, скорая помощь. Очень много вылетело окон", – сказал городской голова.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх уточнил, что прилет произошел в жилом квартале. Вокруг расположены дома и школы. Спасательные службы сейчас совершают обход по квартирам.

Предварительно сгорели семь автомобилей. "Ищем по квартирам пострадавших людей", – добавил он.

В ГСЧС позже уточнили, что пожар на автостоянке в Сумах потушили. Предварительно обошлось без погибших и раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным президента Владимира Зеленского, в течение уходящей недели враг применил для атак на украинские города более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!