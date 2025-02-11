Оккупанты ночью атаковали газовую инфраструктуру Украины, – Галущенко

Российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по Украине. Ночью целью путинских террористов стала газовая инфраструктура.

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По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом врага. Об этом в Facebook сообщил министр энергетиики Украины Герман Галущенко.

По словам министра, в целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии.

Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия атака. Также Галущенко призвал украинцев находится в укрытиях до завершения ракетной атаки.

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", – сообщил министр энергетики.

В Полтавской областной военной администрации проинформировали, что под прицелом врага оказалась инфраструктура в Миргородском районе. Вследствие обстрела без газоснабжения остались 9 населенных пунктов.

Напомним, россияне вечером в воскресенье, 9 февраля, атаковали Сумы ударными БПЛА типа "Шахед". Дрон ударил по автостоянке перед жилым домом. В результате попадания пылали авто, выбиты окна в квартирах людей.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия с ночи 11 февраля вывела на пусковые рубежи свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В связи с этим в Украине предупредили об угрозе ракетной атаки со стороны врага.

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