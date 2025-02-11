Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС, совершены пусковые маневры

Страна-агрессор Россия с ночи 11 февраля вывела на пусковые рубежи свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В связи с этим в Украине предупредили об угрозе ракетной атаки со стороны врага.

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Если тот совершил реальные пуски, крылатые ракеты в воздушном пространстве нашей страны ожидаются около 06:40. Об этом информируют мониторинговые каналы.

После трех часов ночи сообщалось, что в небе западного региона РФ фиксируется три борта Ту-95МС.

"Враг, вероятно, выполнил пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Волгоградской области РФ. Был ли он фактически или это имитация, узнаем через час, около 06:40", – в дальнейшем указал Telegram-канал monitor.

Ныне в ряде регионов продолжается воздушная тревога из-за дроновой российской атаки: "красными" остаются центральные, восточные и некоторые южные области.

Как сообщал OBOZ.UA, массированную атаку на Украину страна-агрессор РФ совершила в ночь с 31 января на 1 февраля, применив 165 средств воздушного нападения: 42 ракеты и 123 дрона разных типов. Военные преступники нанесли удары по Одессе, Запорожью, Харькову и Полтаве, что привело к разрушениям и жертвам среди мирных жителей.

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