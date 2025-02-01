В Харькове вспыхнул частный дом после атаки РФ, есть погибшая и раненые

Российские войска утром 1 февраля нанесли удар по Харькову: по предварительным данным, враг применил для атаки дроны-камикадзе типа "Шахед". Зафиксирован прилет по жилой застройке в Холодногорском районе, вспыхнул пожар в частном доме.

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Известно, что пострадали по меньшей мере пять человек, погибла женщина. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар", – написал Терехов в 07:44.

По его данным, областной центр Россия атаковала дронами-камикадзе типа "Шахед".

Сразу после сообщения о прилетах чиновники заявляли, что пострадал один человек: женщина с ранениями была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Уже к 07:52 количество пострадавших возросло до двух человек. Также появилась информация о пожаре в частном жилом доме.

В 08:10 Терехов сообщил о трех пострадавших, а по состоянию на 08:16 количество раненых выросло до четырех человек.

"На эту минуту – пятеро пострадавших в результате прилета в Холодногорском районе", – отметил глава Харьковской ОВА в 08:29.

После 8 часов утра стало известно также о человеке, которого убила Россия.

"К сожалению, в результате вражеского удара женщина около 60 лет погибла", – отметил Синегубов.

Напомним, также в это утро прилеты российских ракет зафиксированы на Полтавщине и Харьковщине.

В Полтавской области под вражеским ударом оказался Миргородский район. Там зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры: без света остались 164 бытовых и один юридический потребитель.

В Харьковской области российские террористы атаковали два района: Харьковский и Берестинский.

В общей сложности, как сообщили в "Укрэнерго", аварийные отключения около 8 часов утра применялись в семи регионах нашего государства.

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