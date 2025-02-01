На Полтавщине и Харьковщине зафиксировано попадание после ракетной атаки РФ: первые подробности

Утром 1 февраля российская террористическая армия устроила массированную ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела на территории Харьковской и Полтавской областей.

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Вследствие атаки зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

На Полтавщине под вражеским ударом оказался Миргородский район. Там зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Вследствие обстрела без света остались 164 бытовых и один юридический потребитель.

"Враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, без попадания в гражданские объекты и пострадавших. Имеются повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях", – заявили в ОВА.

На Харьковщине российские террористы атаковали два района. Попадания ракет зафиксированы в Харьковском и Берестинском районах. Также последствия после обстрела есть в областном центре.

"Зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах. Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы", – говорится в сообщении ОВА.

Городской голова Харькова Игорь Терехов проинформировал, что попадание ракеты зафиксировано по жилой застройке в Холодногорском районе, на месте вспыхнул пожар.

Вследствие обстрела женщина с ранениями была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже стало известно о ранении еще одного мирного жителя.

Напомним, в ночь на 1 февраля российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БПЛА на Запорожье. В результате этого в городе есть разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области во время атаки РФ в ночь на 31 января сбили шесть вражеских дронов. В то же время в областном центре обломки беспилотника повредили балкон и квартиру, там также вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что в Сумах количество пострадавших в результате попадания российского дрона в многоэтажку возросло с 13 до 16 мирных жителей. Число жертв – девять человек.

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