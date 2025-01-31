Оккупанты атаковали Черкассы дронами: в результате падения обломков возник пожар. Видео

В Черкасской области во время атаки РФ в ночь на 31 января сбили шесть дронов. В то же время в областном центре обломки беспилотника повредили балкон квартиры, там также вспыхнул пожар.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. В результате cобытия, происшедшего в микрорайоне "Мытница", люди не пострадали.

"В квартире находились два человека, в том числе ребенок. К счастью, с жителями все в порядке – в помощи медиков они не нуждались", – написали местные паблики, публикуя кадры пожара.

В ОВА же уточнили, что обломками сбитого "Шахеда" поврежден балкон в одной из квартир многоэтажки, в дальнейшем там возник пожар.

Спасатели потушили огонь, а правоохранители изъяли обломки дрона и его боевую часть.

"По предварительным данным, в черкасском небе уничтожены шесть российских БПЛА. В большинстве случаев – без последствий... Неизменно прошу каждого из вас не игнорировать воздушные тревоги. Не медлить, обезопаситься", – призвал Табурец.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 января РФ попыталась поразить ударными дронами критическую инфраструктуру Черкасщины. В результате атаки в областном центре была повреждена многоэтажка и несколько частных домов, часть региона осталась без электроэнергии.

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