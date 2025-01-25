'Сначала был свист, а затем взрыв': жители Черкасс рассказали о вражеской атаке на город. Видео

В ночь на 25 января российские войска попытались атаковать ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Черкасщины. В результате атаки в Черкассах повреждена многоэтажка и несколько частных домов.

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Черкасчане рассказали изданию "Общественное Черкассы" о страшной ночи. А региональные власти подсчитывают ущерб и уже приступили к ликвидации последствий вражеского удара.

До Черкасс российские "Шахеды" долетели среди ночи.

"Сначала был свист, а потом очень сильный взрыв. Я здесь живу в пятиэтажке. Дочь живет здесь рядом у памятника, говорит очень было слышно и было большое пламя. Было очень страшно, моя собака забилась под диван и не вылезала", – рассказала журналистам "Общественного" жительница Черкасс Алла Тонкопряд.

По словам главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, враг продолжил привычный для России террор: военные преступники пытались поразить критическую инфраструктуру региона и оставили часть области, включая Черкассы, без света.

Поразили российские войска, как обычно, гражданскую застройку.

"Этой ночью взрывной волной, в частности, повреждена жилищная инфраструктура в областном центре: многоэтажка и несколько частных домов. По предварительным данным, выбито с полсотни окон", – сообщил Табурец.

Также в Черкассах уже взялись за ликвидацию последствий вражеской атаки и восстановительные работы: их, рассказал начальник Черкасской ОВА, осуществляют профильные службы во взаимодействии с "социальными партнерами", среди которых – областной филиал Красного Креста.

Строительные материалы для проведения первоочередных работ уже начали подвозить к пострадавшим домам.

Напомним, в ночь на 25 января Россия снова атаковала Украину с воздуха. Силы обороны сбили обе управляемые авиационные ракеты, которые запустили россияне, а также 46 из 61 дронов. Еще 15 вражеских беспилотников были локационно потеряны.

В Воздушных силах признали: из-за падения обломков сбитых дронов зафиксировано разрушения в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт.

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