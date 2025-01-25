Россия ночью атаковала Украину с воздуха: силы ПВО сбили две вражеские ракеты и 46 БпЛА

В ночь на 25 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 2 управляемые авиационные ракеты вражеской армии и 46 российских дронов.

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Еще полтора десятка беспилотников оккупантов не достигли целей. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаку на украинские города враг начал около 19 часов вечера 24 января.

На этот раз россияне запустили из своих Орла, Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска 61 ударный БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы разных типов, а с воздушного пространства над Черным морем ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что 15 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны и не причинили вреда.

В то же время, совсем без последствий ночная атака врага не прошла.

"Сбитые вражеские БПЛА нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь", – констатировали в ВС ВСУ.

Так, ощутили на себе последствия вражеского террора жители Черкасщины.

"Под прицелом была критическая инфраструктура. Последствия уточняем. В настоящее время обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре. Все службы работают", – отмечал в 06:18 начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По данным ГСЧС, после вражеской атаки по региону спасатели ликвидировали пожар на площади в 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения частных и многоквартирных жилых домов.

"В настоящее время обесточена часть абонентов, в том числе в областном центре", – отметили в ГСЧС в 09:19.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги были сбиты четыре вражеских дрона.

"В результате атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома. К счастью, пострадавших нет", – констатировал начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Над Сумщиной ночью защитники сбили два российских "Шахеда". Всего с начала года, по подсчетам Сумской ОВА, над регионом ликвидировано уже 228 дронов врага.

В Днепропетровской области силы ПВО ночью уничтожили один вражеский бесплотник, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По меньшей мере, одну ракету, летевшую ночью на морской порт Южный в Одесской области, уничтожили члены экипажа одного из катеров Военно-морских сил ВСУ. Как это было – они показали на видео.

Один из российских "Шахедов" приземлили бойцы из мобильной огневой группы Черниговского пограничного отряда.

Напомним, во время ночной атаки в ночь на 25 января на Киевщине была повреждена жилая 9-этажка. Произошло разрушение балконов с четвертого по восьмой этаж, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки.

На удары РФ по Киевщине отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В результате атаки российских дронов на Киевщине было попадание в гражданскую многоэтажку. Второй день подряд российские дроны бьют по жилым домам. Мы должны ужесточить противодействие. Также должны продолжать лишать россиян возможностей вести интенсивную войну", – подчеркнул он.

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