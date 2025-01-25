Была направлена на порт 'Южный': украинские моряки уничтожили ракету Х-59, выпущенную из российского самолета. Видео

Экипаж одного из катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во время воздушной атаки России в ночь на 25 января уничтожил вражескую ракету. Российская Х-59 была запущена по морскому порту "Южный" самолетом Су-57.

Видео дня

Но моряки не дали ей возможности поразить гражданскую инфраструктуру морского торгового порта. Как отражали атаку, показали в ВМС.

"Экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил вражескую ракету Х-59, которая была выпущена из самолета РФ Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта Южный. Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, море и в воздухе!" – отмечено в сообщении.

В ВМС также опубликовали видео отражения ночной атаки. В нем показан момент сбивания вражеской ракеты, а также ее обломки с характерным отверстием, появившимся в результате попадания.

Напомним, во время ночной атаки в ночь на 25 января в Вишневом на Киевщине была повреждена жилая 9-этажка. Произошло разрушение балконов на нескольких этажах, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки.

А в Фастовском районе после падения обломков сбитого дрона вспыхнул пожар на промышленном объекте на площади около 600 кв м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!